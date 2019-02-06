Foton Finance

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Foton

Экспресс-кредит да

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—6 500 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 9—13%

зависит от срока кредитования; −3—6,5 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; рассмотрение заявки от 30 минут Минусы требуется страхование КАСКО; первоначальный взнос от 30% Особые ограничения программа распространяется на новые автомобили Foton Sauvana и Foton Tunland; ставка ниже на -3-6,5 п.п. при наличии личного страхования; подтверждение дохода не требуется при сумме кредита менее 1 млн рублей либо при сумме кредита менее 1,2 млн. рублей, при условии внесения первоначального взноса более 40%

Дата актуализации 06.02.2019 14:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Foton Finance» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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