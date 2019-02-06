Foton Finance
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
иностранный новый
-
Марка, модель
Foton
-
Экспресс-кредит
да
-
Срок кредита
2 года—5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
50 000—6 500 000
-
Минимальный первоначальный взнос
30%
-
Cтавка по кредиту
9—13%
зависит от срока кредитования; −3—6,5 п. п. при наличии личного страхования
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
23 года—65 лет
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
-
Регистрация по месту получения кредита
не требуется
-
Стаж работы на последнем месте
4 месяца
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- рассмотрение заявки от 30 минут
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- первоначальный взнос от 30%
- программа распространяется на новые автомобили Foton Sauvana и Foton Tunland;
- ставка ниже на -3-6,5 п.п. при наличии личного страхования;
- подтверждение дохода не требуется при сумме кредита менее 1 млн рублей либо при сумме кредита менее 1,2 млн. рублей, при условии внесения первоначального взноса более 40%
-
Дата актуализации
06.02.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Foton Finance» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11