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Русфинанс Банк, автокредит

Foton Finance

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    Foton
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    2 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—6 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    9—13%
    зависит от срока кредитования; −3—6,5 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • рассмотрение заявки от 30 минут
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • первоначальный взнос от 30%
    Особые ограничения
    • программа распространяется на новые автомобили Foton Sauvana и Foton Tunland;
    • ставка ниже на -3-6,5 п.п. при наличии личного страхования;
    • подтверждение дохода не требуется при сумме кредита менее 1 млн рублей либо при сумме кредита менее 1,2 млн. рублей, при условии внесения первоначального взноса более 40%
  • Дата актуализации
    06.02.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Foton Finance» в 121 городе России

Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
Адрес
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 276-44-11

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