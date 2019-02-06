Автоэкспресс — Авторынок Премиальный (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства не старше 5 лет на дату выдачи кредита

Срок кредита 3 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—2 500 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 16,5—17,5%

— 1 п. п. при оформлении личного страхования; процентная ставка зависит от суммы первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика от 18 лет

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Регионы действия программы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Самара, Уфа, Омск, Красноярск, Ярославль, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов, Магнитогорск, Новосибирск, Тула, Воронеж.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; не требуется страхование КАСКО; не требуется подтверждение дохода; возраст заемщика от 18 лет; возможность приобретения автомобиля у физического лица Минусы первоначальный взнос от 30%; возраст автомобиля не старше 5 лет на момент оформления кредита; банк не раскрывает требования к максимальному возрасту заемщика Особые ограничения ставка ниже на 1 п. п. при оформлении личного страхования

Дата актуализации 06.02.2019 12:52 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автоэкспресс — Авторынок Премиальный (без КАСКО)» в 31 городе России

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