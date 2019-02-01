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Норвик Банк, автокредит

Автокредит

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    не более 7 лет на момент погашения кредита для отечественных автомобилей; не более 12 лет на момент погашения кредита для иностранных автомобилей
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—1 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    19,7%
    — 3 п. п. после регистрации автомобиля в ГИБДД на нового владельца и передачи оригинала ПТС в банк в течение 30 календарных дней с момента выдачи кредита
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    12 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • первоначальный взнос от 10%;
    • возможность получения кредита пенсионерами, ИП;
    • возраст автомобиля с пробегом - до 12 лет
    Минусы
    • повышенная ставка до момента предоставления ПТС в банк;
    • требуется страхование КАСКО;
    • рассмотрение заявки до двух рабочих дней;
    • существенные санкции за просрочку платежа (в соответствии с тарифами)
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 3 п. п. после регистрации автомобиля в ГИБДД на нового владельца и передачи оригинала ПТС в банк в течение 30 календарных дней с момента выдачи кредита;
    • проживание/регистрация заемщика в Кировской области, в Республике Марий Эл (Медведевский, Оршанский, Советский районы), в других регионах РФ, в которых имеется дополнительный/операционный офис/представительство/филиал банка
  • Дата актуализации
    01.02.2019 13:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 16 городах России

Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
ОГРН
1024300004739
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба

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