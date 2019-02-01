Автокредит
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
не более 7 лет на момент погашения кредита для отечественных автомобилей; не более 12 лет на момент погашения кредита для иностранных автомобилей
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—1 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
19,7%
— 3 п. п. после регистрации автомобиля в ГИБДД на нового владельца и передачи оригинала ПТС в банк в течение 30 календарных дней с момента выдачи кредита
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
12 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- первоначальный взнос от 10%;
- возможность получения кредита пенсионерами, ИП;
- возраст автомобиля с пробегом - до 12 лет
Особые ограничения
- повышенная ставка до момента предоставления ПТС в банк;
- требуется страхование КАСКО;
- рассмотрение заявки до двух рабочих дней;
- существенные санкции за просрочку платежа (в соответствии с тарифами)
- ставка ниже на 3 п. п. после регистрации автомобиля в ГИБДД на нового владельца и передачи оригинала ПТС в банк в течение 30 календарных дней с момента выдачи кредита;
- проживание/регистрация заемщика в Кировской области, в Республике Марий Эл (Медведевский, Оршанский, Советский районы), в других регионах РФ, в которых имеется дополнительный/операционный офис/представительство/филиал банка
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Дата актуализации
01.02.2019 13:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 16 городах России
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
1024300004739
в вашем городе
Москва
8 800 100-17-77
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