Автокредит

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства не более 7 лет на момент погашения кредита для отечественных автомобилей; не более 12 лет на момент погашения кредита для иностранных автомобилей

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—1 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 19,7%

— 3 п. п. после регистрации автомобиля в ГИБДД на нового владельца и передачи оригинала ПТС в банк в течение 30 календарных дней с момента выдачи кредита

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 12 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы первоначальный взнос от 10%; возможность получения кредита пенсионерами, ИП; возраст автомобиля с пробегом - до 12 лет Минусы повышенная ставка до момента предоставления ПТС в банк; требуется страхование КАСКО; рассмотрение заявки до двух рабочих дней; существенные санкции за просрочку платежа (в соответствии с тарифами) Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. после регистрации автомобиля в ГИБДД на нового владельца и передачи оригинала ПТС в банк в течение 30 календарных дней с момента выдачи кредита; проживание/регистрация заемщика в Кировской области, в Республике Марий Эл (Медведевский, Оршанский, Советский районы), в других регионах РФ, в которых имеется дополнительный/операционный офис/представительство/филиал банка

Дата актуализации 01.02.2019 13:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит» в 16 городах России

Справочная информация ПАО «Норвик Банк» Адрес 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4 ОГРН 1024300004739 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-17-77 — единая справочная служба

290