На покупку нового автомобиля (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
16—17%
зависит от первоначального взноса; — 2 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
0,2% от суммы кредита (макс. 700 руб.) за перевод на счет автосалона
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Вид платежа — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- максимальная сумма кредита не ограничена
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- первоначальный взнос - от 30%;
- взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона;
- повышенная ставка без личного страхования
- безналичный перевод средств физ. лица — 0,2%, но не более 700 рублей;
- дополнительно может быть оформлено поручительство физического и/или юридического лица;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка ниже на 2 п. п. с личным страхованием;
- при стоимости авто больше 1 млн рублей первоначальный взнос может быть увеличен до 50%;
- первоначальный взнос может быть уменьшен до 20% по решению Кредитного комитета банка
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Дата актуализации
01.02.2019 12:56