На покупку нового автомобиля (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 16—17%

зависит от первоначального взноса; — 2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 0,2% от суммы кредита (макс. 700 руб.) за перевод на счет автосалона

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Вид платежа — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена Минусы требуется страхование КАСКО; первоначальный взнос - от 30%; взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения безналичный перевод средств физ. лица — 0,2%, но не более 700 рублей; дополнительно может быть оформлено поручительство физического и/или юридического лица; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка ниже на 2 п. п. с личным страхованием; при стоимости авто больше 1 млн рублей первоначальный взнос может быть увеличен до 50%; первоначальный взнос может быть уменьшен до 20% по решению Кредитного комитета банка

Дата актуализации 01.02.2019 12:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На покупку нового автомобиля (без КАСКО)» в 10 городах России

Справочная информация ООО «Камский коммерческий банк» Адрес 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21 ОГРН 1021600000840 Отделения и банкоматы в вашем городе Набережные Челны Отделения 6 Банкоматы 8 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-04-38 — единая справочная служба

206