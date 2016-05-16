Автоэкспресс кредит — FOTON Плюс

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Foton

Экспресс-кредит да

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 250 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 16—16,5%

— 1 п. п. при наличии личного страхования;процентная ставка зависит от величины первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика от 18 лет

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Регионы действия программы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Самара, Уфа, Омск, Красноярск, Ярославль, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов, Магнитогорск, Новосибирск, Тула, Воронеж.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется подтверждение дохода; предоставляется ИП Минусы банк не раскрывает требования к максимальному возрасту заемщика

Дата актуализации 06.02.2019 12:54 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автоэкспресс кредит — FOTON Плюс» в 31 городе России

Справочная информация АО «Кредит Европа Банк» Адрес 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 24 Банкоматы 82 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-77-57 — единая справочная служба (495) 775-77-57

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