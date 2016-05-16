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Кредит Европа Банк, автокредит

Автоэкспресс кредит — FOTON Плюс

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    Foton
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    2 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    250 000—1 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    16—16,5%
    — 1 п. п. при наличии личного страхования;процентная ставка зависит от величины первоначального взноса
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    от 18 лет
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Стаж работы общий
    0,5 лет
  • Особые условия
    Регионы действия программы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Самара, Уфа, Омск, Красноярск, Ярославль, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов, Магнитогорск, Новосибирск, Тула, Воронеж.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется подтверждение дохода;
    • предоставляется ИП
    Минусы
    • банк не раскрывает требования к максимальному возрасту заемщика
  • Дата актуализации
    06.02.2019 12:54
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автоэкспресс кредит — FOTON Плюс» в 31 городе России

Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24 Банкоматы 82 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57

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