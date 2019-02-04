На новый автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—7 лет

шаг - 12 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 14,5%

зависит от срока кредита;- 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 1 п. п. без справки 2-НДФЛ

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Данный кредитный продукт действует на территории всех автосалонов-партнеров, кроме ООО Гарант (АЦ «Авант-Моторс», АЦ «Альфапоинт»).

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы при сумме кредита до 1 млн рублей подтверждение дохода не требуется; не требуется страхование КАСКО; предоставляется ИП; первоначальный взнос - от 10%; рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня Минусы повышенная ставка без личного страхования; требуется постоянная регистрация в г. Санкт-Петербург и ЛО, г. Москва и МО Особые ограничения ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 1 п. п. без справки 2-НДФЛ; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; при сумме кредита более 1 млн рублей минимальный стаж на последнем месте работы от 6 месяцев; при покупке автомобиля стоимостью более 1 млн рублей первоначальный взнос - от 20%

Дата актуализации 04.02.2019 15:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новый автомобиль (без КАСКО)» в 2 городах России

Справочная информация АО «Заубер Банк» Адрес 197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 7 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны (812) 640-07-02 (812) 640-07-04

622