Прайм (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита до 7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—8 000 000

зависит от первоначального взноса и марки автомобиля; стоимость автомобиля — от 2,5 млн рублей

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 16,8%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Оформить кредит также возможно с отсрочкой платежа: заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер (зависит от срока кредитования) последнего платежа без учета начисленных процентов — 55% от стоимости автомобиля. Срок кредита не должен превышать три года, минимальный взнос составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Сумма кредита не должна превышать 6,5 млн. рублей.



Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита; не требуется страхование КАСКО Минусы может потребоваться поручительство физ. лица; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения стоимость автомобиля - от 2,5 млн рублей; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; сумма кредита до 3,5 млн при первоначальном взносе от 10%; до 6,5 млн при взносе от 20%; до 8 млн при взносе от 30%; максимальный возраст заемщика может быть увеличен на 5 лет при условии предоставления поручителя; подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 1,5 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей;при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4,8 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 6,5 млн рублей; максимальная сумма распространяется на марки Porsche, Bentley, Lamborghini, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Rolls-Royce

Дата актуализации 11.02.2019 12:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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