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ВТБ, автокредит

АвтоПривилегия

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
    максимальный срок кредитования по двум документам до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    800 000—7 000 000
    стоимость автомобиля — от 1 млн рублей; максимальная сумма кредита по двум документам 5 млн рублей
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    14,4%
    — 3,5 п. п. при наличии личного страхования и стоимости автомобиля от 1 млн рублей; — 2,5 п. п. при наличии личного страхования и стоимости автомобиля от 1,5 млн рублей; — 0,8 п. п. при оформлении карты «Автолюбитель»; + 1 п. п. при получении кредита по двум документам
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на дату погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • длительный срок кредитования;
    • возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
    • возможность оформления автомобиля на поручителя;
    • возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
    • стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
    • досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • повышенная ставка без личного страхования
    Особые ограничения
    • стоимость автомобиля - от 1 млн рублей;
    • ставка выше на 1 п. п. при предоставлении двух документов;
    • ставка ниже на 2,5-3,5 п. п. при наличии личного страхования в зависимости от стоимости автомобиля;
    • ставка ниже на 0,8 п. п. при оформлении карты "Автолюбитель";
    • максимальный срок кредитования по двум документам до 5 лет;
    • максимальная сумма кредита по двум документам 5 млн рублей
  • Дата актуализации
    12.02.2019 11:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «АвтоПривилегия» в 409 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
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