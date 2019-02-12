АвтоПривилегия (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

максимальный срок кредитования по двум документам до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 800 000—3 000 000

стоимость автомобиля — от 1 млн рублей

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 15,9%

— 3,5 п. п. при наличии личного страхования и стоимости автомобиля от 1 млн рублей; — 2,5 п. п. при наличии личного страхования и стоимости автомобиля от 1,5 млн рублей; + 1 п. п. при получении кредита по двум документам

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; не требуется страхование КАСКО; возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя); возможность оформления автомобиля на поручителя; возможность предоставления индивидуальным предпринимателям; досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий Минусы повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения стоимость автомобиля - от 1 млн рублей; ставка выше на 1 п. п. при предоставлении двух документов; ставка ниже на 2,5-3,5 п. п. при наличии личного страхования в зависимости от стоимости автомобиля; максимальный срок кредитования по двум документам до 5 лет

Дата актуализации 12.02.2019 11:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «АвтоПривилегия (без КАСКО)» в 409 городах России

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