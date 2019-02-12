АвтоПривилегия (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Срок кредита
1 год—7 лет
максимальный срок кредитования по двум документам до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
800 000—3 000 000
стоимость автомобиля — от 1 млн рублей
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
15,9%
— 3,5 п. п. при наличии личного страхования и стоимости автомобиля от 1 млн рублей; — 2,5 п. п. при наличии личного страхования и стоимости автомобиля от 1,5 млн рублей; + 1 п. п. при получении кредита по двум документам
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования;
- не требуется страхование КАСКО;
- возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
- возможность оформления автомобиля на поручителя;
- возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
- досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий
Особые ограничения
- повышенная ставка без личного страхования
- стоимость автомобиля - от 1 млн рублей;
- ставка выше на 1 п. п. при предоставлении двух документов;
- ставка ниже на 2,5-3,5 п. п. при наличии личного страхования в зависимости от стоимости автомобиля;
- максимальный срок кредитования по двум документам до 5 лет
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Дата актуализации
12.02.2019 11:06