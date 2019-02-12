Вход
ВТБ, автокредит

Свобода выбора

Оформить кредит
Основные сведения
  • Продавец
    частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 10 лет на момент получения кредита для иномарок, до 4 лет на момент получения кредита для отечественных авто
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
    до 800 тыс. рублей для отечественных ТС
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    12,9%
    — 3 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на дату погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая ставка;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность приобретения автомобиля у частного лица;
    • возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
    • возможность оформления автомобиля на поручителя;
    • возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
    • стоимость страхования залога можно включить в сумму кредита;
    • досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий
    Минусы
    • повышенная ставка без личного страхования;
    • требуется страхование залога
    Особые ограничения
    • кредит на покупку отечественных ТС предоставляется во всех регионах присутствия банка, кроме г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
    • ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
    • банк предлагает программу «ВместоКАСКО» для страхования залога;
    • срок владения автомобилем последним собственником-продавцом - не менее 6 мес.;
    • количество предыдущих владельцев-физических лиц иностранного автомобиля - не более 3, отечественного - не более 2;
    • минимальный первоначальный взнос при оформлении кредита на иностранный автомобиль без подтверждения дохода - 20%;
    • минимальный первоначальный взнос при покупке отечественных автомобилей - 30%;
    • программа не распространяется на автомобили китайских марок
  • Дата актуализации
    12.02.2019 11:23
Оформить кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Свобода выбора» в 409 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 216 Банкоматы 847 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

Вернуться на страницу поиска автокредитов 19 916