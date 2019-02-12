Свобода выбора

Основные сведения Продавец частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 10 лет на момент получения кредита для иномарок, до 4 лет на момент получения кредита для отечественных авто

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 800 тыс. рублей для отечественных ТС

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 12,9%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность приобретения автомобиля у частного лица; возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя); возможность оформления автомобиля на поручителя; возможность предоставления индивидуальным предпринимателям; стоимость страхования залога можно включить в сумму кредита; досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий Минусы повышенная ставка без личного страхования; требуется страхование залога Особые ограничения кредит на покупку отечественных ТС предоставляется во всех регионах присутствия банка, кроме г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; банк предлагает программу «ВместоКАСКО» для страхования залога; срок владения автомобилем последним собственником-продавцом - не менее 6 мес.; количество предыдущих владельцев-физических лиц иностранного автомобиля - не более 3, отечественного - не более 2; минимальный первоначальный взнос при оформлении кредита на иностранный автомобиль без подтверждения дохода - 20%; минимальный первоначальный взнос при покупке отечественных автомобилей - 30%; программа не распространяется на автомобили китайских марок

Дата актуализации 12.02.2019 11:23 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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