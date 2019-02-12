Залоговые автомобили

Основные сведения Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 20,9%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Кредит на покупку автомобилей, находящихся в залоге у банка.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя); возможность оформления автомобиля на поручителя; возможность предоставления индивидуальным предпринимателям; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО

Дата актуализации 12.02.2019 11:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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