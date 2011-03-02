Специальное предложение для Jaguar и Land Rover
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
- Jaguar
- Land Rover
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Срок кредита
1 год—7 лет
до 5 лет по двум документам
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—9 000 000
до 6 млн рублей по двум документам
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
3,2—11%
зависит от размера первоначального взноса и срока кредита; п + 0,5 п. п. без подтверждения дохода
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая ставка;
- крупная сумма кредита;
- возможность учета совокупного дохода семьи (супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
- возможность оформления автомобиля на поручителя;
- возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
- стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
- досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- распространяется на автомобили Jaguar: XE, XF, XJ, F-Pace, E-Pace;
- распространяется на автомобили Land Rover: Discovery Spot, Discovery S, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover, Range Rover Sport;
- ставка выше на 0,5 п. п. без подтверждения дохода;
- максимальная сумма кредита 6 млн рублей без подтверждения дохода
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Дата актуализации
12.02.2019 12:03