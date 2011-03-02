Специальное предложение для Jaguar и Land Rover

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Jaguar Land Rover

Срок кредита 1 год—7 лет

до 5 лет по двум документам

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—9 000 000

до 6 млн рублей по двум документам

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 3,2—11%

зависит от размера первоначального взноса и срока кредита; п + 0,5 п. п. без подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; крупная сумма кредита; возможность учета совокупного дохода семьи (супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя); возможность оформления автомобиля на поручителя; возможность предоставления индивидуальным предпринимателям; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения распространяется на автомобили Jaguar: XE, XF, XJ, F-Pace, E-Pace; распространяется на автомобили Land Rover: Discovery Spot, Discovery S, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover, Range Rover Sport; ставка выше на 0,5 п. п. без подтверждения дохода; максимальная сумма кредита 6 млн рублей без подтверждения дохода

Дата актуализации 12.02.2019 12:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Специальное предложение для Jaguar и Land Rover» в 409 городах России

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