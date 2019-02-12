Выгодная ставка для Jaguar и Land Rover
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
иностранный новый
-
Марка, модель
- Jaguar
- Land Rover
-
Срок кредита
до 7 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
150 000—9 000 000
-
Минимальный первоначальный взнос
20%
-
Cтавка по кредиту
14,5—15,5%
зависит от первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования; + 0,5 п. п. при получении кредита по двум документам
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату погашения кредита
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- другие документы, кроме справок о доходах
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
3 месяца
-
Стаж работы общий
1 год
-
Особые условия
Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая ставка;
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
- возможность оформления автомобиля на поручителя;
- возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
- стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
- досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка выше на 0,5 п. п. при предоставлении двух документов
-
Дата актуализации
12.02.2019 12:05