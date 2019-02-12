Кредит с остаточным платежом для Jaguar и Land Rover (Finance Direct)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Jaguar Land Rover

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 1 год—3 года

Валюта рубли

Сумма кредита 150 000—7 000 000

стоимость приобретаемого автомобиля марки Land Rover — от 1,5 млн руб.

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 7—11%

зависит от величины первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.Выдача кредита на автомобиль с остаточным платежом равным 20—50% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные аннуитетные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; рефинансирование остаточного платежа.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; крупная сумма кредита; не требуется подтверждение дохода; возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя); возможность оформления автомобиля на поручителя; возможность предоставления индивидуальным предпринимателям; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; небольшой срок кредитования Особые ограничения распространяется на автомобили Jaguar: XE, XF, XJ, F-Pace, E-Pace; распространяется на автомобили Land Rover: Discovery Spot, Discovery 5, Range Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar

Дата актуализации 12.02.2019 12:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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