Кредит с остаточным платежом Lada
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
отечественный новый
-
Марка, модель
Lada
-
Возможность обратного выкупа
да
-
Срок кредита
2 года—3 года
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
150 000—3 500 000
-
Минимальный первоначальный взнос
20%
-
Cтавка по кредиту
14,1%
— 2 п. п. при оформлении личного страхования; — 1,5 п. п. при оформлении полиса ВместоКАСКО
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату погашения кредита
-
Подтверждение дохода
не требуется
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
3 месяца
-
Стаж работы общий
1 год
-
Особые условия
В рамках продукта заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; рефинансирование остаточного платежа. Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется подтверждение дохода;
- возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
- возможность оформления автомобиля на поручителя;
- возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
- стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
- досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная процентная ставка при отсутствии личного страхования
- максимальный размер остаточного платежа в зависимости от срока кредита от 40% до 45% от стоимости автомобиля$
- ставка ниже на 2 п. п. при оформлении личного страхования;
- ставка ниже на 1,5 п. п. при оформлении полиса ВместоКАСКО
-
Дата актуализации
12.02.2019 14:17