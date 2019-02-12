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ВТБ, автокредит

Программа для автомобилей Subaru

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    Subaru
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—2 800 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    6,5—12,9%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; −2 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на дату погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая ставка;
    • не требуется подтверждение дохода;
    • возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
    • возможность оформления автомобиля на поручителя;
    • возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
    • стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
    • досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий;
    • первоначальный взнос от 10%
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    12.02.2019 12:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Программа для автомобилей Subaru» в 409 городах России

Справочная информация
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Адрес
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ОГРН
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