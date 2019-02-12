Кредит с остаточным платежом Subaru Drive
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
Subaru
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Возможность обратного выкупа
да
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Срок кредита
1 год—3 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
7—12%
зависит от размера первоначального взноса; −2 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Выдача кредита на автомобиль с остаточным платежом в размере от 20% до 50% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; рефинансирование остаточного платежа.Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется подтверждение дохода;
- возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
- возможность оформления автомобиля на поручителя;
- возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
- стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
- досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий;
- первоначальный взнос от 10%
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
12.02.2019 12:42