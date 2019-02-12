Специальное предложение на Suzuki Vitara, Sх4

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Suzuki

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 2,8 млн рублей по двум документам

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 4,5—12,4%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2 п. п. при наличии личного страхования; + 0,5—1 п. п. при получении кредита по двум документам

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность предоставления индивидуальным предпринимателям; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий Минусы требуется страхование КАСКО; личное страхование влияет на ставку Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 0,5-1 п. п. при получении кредита по двум документам

Дата актуализации 12.02.2019 12:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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