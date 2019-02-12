Кредит с остаточным платежом Suzuki

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Suzuki

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 1 год—3 года

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 8,9—10,9%

зависит от срока кредита и размера первоначального взноса; — 2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Выдача кредита на автомобиль с остаточным платежом равным 20—50% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит аннуитетные ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; рефинансирование остаточного платежа. Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется подтверждение дохода; возможность предоставления индивидуальным предпринимателям; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 12.02.2019 12:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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