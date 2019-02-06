Suzuki
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Срок кредита
2 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—6 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
16,8%
— 2 п. п. при покупке полиса личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Погашение — аннуитет. Также возможно получение кредита под 10.9%-14.9% годовых (-2 п. п. за личное страхование) с остаточным платежом, равным 20—50% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца.Программа с отложенным платежом распространяется на автомобили Suzuki Vitara, Suzuki Jimny.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие банковского вклада;
- повышенная ставка без личного страхования
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования;
- при сумме кредита до 1 млн рублей либо сумме кредита менее 1,2 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в размере 40% подтверждение дохода не требуется
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Дата актуализации
06.02.2019 18:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Suzuki» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11