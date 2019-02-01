Автокредит
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Срок кредита
7 мес.—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 100 000
зависит от платежеспособности заемщика
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
15—16,75%
зависит от срока кредита
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
до 65 лет
женщины до 60 лет на дату окончания кредитного договора
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование КАСКО;
- личное страхование не влияет на ставку;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно приобретение автомобиля у физического лица;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
- требуется поручительство супруга (и) заемщика;
- срок рассмотрения заявки до 5 дней
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Дата актуализации
01.02.2019 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 10 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
в вашем городе
Абакан
(3902) 35-75-00