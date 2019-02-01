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Хакасский Муниципальный Банк, автокредит

Автокредит

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    7 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    зависит от платежеспособности заемщика
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    15—16,75%
    зависит от срока кредита
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    до 65 лет
    женщины до 60 лет на дату окончания кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется страхование КАСКО;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможно приобретение автомобиля у физического лица;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
    Минусы
    • требуется поручительство супруга (и) заемщика;
    • срок рассмотрения заявки до 5 дней
  • Дата актуализации
    01.02.2019 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 10 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
Адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
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Телефоны
(3902) 35-75-00

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