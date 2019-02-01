Автокредит

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Срок кредита 7 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

зависит от платежеспособности заемщика

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 15—16,75%

зависит от срока кредита

Мораторий на досрочное погашение нет

Возраст заёмщика до 65 лет

женщины до 60 лет на дату окончания кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; личное страхование не влияет на ставку; альтернативные способы подтверждения дохода; возможно приобретение автомобиля у физического лица; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы требуется поручительство супруга (и) заемщика; срок рассмотрения заявки до 5 дней

Дата актуализации 01.02.2019 10:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк» Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73 Отделения и банкоматы в вашем городе Абакан Отделения 14 Банкоматы 43 посмотреть на карте Телефоны (3902) 35-75-00

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