ГАЗ
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
отечественный новый
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Марка, модель
ГАЗ
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Срок кредита
2 года—5 лет
от 3х лет при оформлении личного страхования
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—6 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
12,5—16,5%
при первоначальном взносе до 50%: — 3 п. п. при наличии личного страхования; — 3 п. п. при наличии страхования GAP
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Максимальная разрешенная масса автомобиля — 5 тонн. Для автомобилей ГАЗ «Валдай» допускается максимальная разрешенная масса не более 7,5 тонн.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- рассмотрение заявки от 30 минут
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие вклада;
- первоначальный взнос от 30%
- подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн руб.;
- при первоначальном взносе до 50% ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- при первоначальном взносе до 50% ставка ниже на 3 п. п. при наличии страхования GAP;
- размер остаточного платежа варьируется от 20% до 35% от стоимости автомобиля;
- варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; автоматическая пролонгация кредита
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Дата актуализации
06.02.2019 18:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «ГАЗ» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
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Москва
(846) 276-44-11