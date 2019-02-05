Автокредит на подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 17%

+ 1 п. п. при подтверждении дохода справкой по форме банка и для ИП, которые применяют вмененную систему налогообложения или патент

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент выплаты кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитетные или дифференцированные платежи.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; предоставляется ИП; альтернативные способы подтверждения дохода; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется поручительство супруга/супруги, при наличии; требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита ( г. Рязань и Рязанская область) Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. при подтверждении дохода справкой по форме банка и для ИП, применяющих вмененную систему налогообложения или патент

Дата актуализации 05.02.2019 17:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит на подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 10 городах России

Справочная информация ПАО «Прио-Внешторгбанк» Адрес 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26 ОГРН 1026200000111 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 посмотреть на карте Телефоны (4912) 24-49-24

199