АвтоПремиум

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 300 000

зависит от платежеспособности заемщика и стоимости автомобиля; стоимость тс от 1,8 млн рублей

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 10,5%

+ 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 0,5—1% от суммы кредита (мин. — 20 руб., макс. — 1 500 руб.) за перевод средств на счет автосалона

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—62 года

до 57 для женщин (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия В рамках акции «Автокредит оформить просто» не требуется предоставление справок о доходах при первоначальном взносе от 50%

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; максимальная сумма кредита не ограничена; не требуется подтверждение дохода; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; личное страхование не влияет на ставку; не требуется страхование КАСКО Минусы супруга(супруг) обязательно является созаемщиком (при наличии); первоначальный взнос - от 30%; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя; взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон в размере 0,5-1% от суммы кредита (мин. - 20 руб., макс. - 1 500 руб.); для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; рассмотрение заявки не более 1-2 рабочих дней

Дата актуализации 13.02.2019 16:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «АвтоПремиум» в 9 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Адрес 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 ОГРН 1021600000289 Отделения и банкоматы в вашем городе Казань Отделения 16 Банкоматы 18 посмотреть на карте Телефоны (843) 293-93-93

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