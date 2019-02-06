Классический автокредит Драйв Плюс
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
3 года—5 лет
шаг 12 месяцев
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 500 000—6 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
10,9—12,9%
— 1 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
от 18 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Стаж работы общий
0,5 лет
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Особые условия
Регионы действия программы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Самара, Уфа, Омск, Красноярск, Ярославль, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов, Магнитогорск, Новосибирск, Тула, Воронеж.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- невысокая процентная ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- банк не раскрывает требования к максимальному возрасту заемщика;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- программа не распространяется на автомобили Украинских, Иранских, Китайских, Узбекских марок;
- ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
06.02.2019 12:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Классический автокредит Драйв Плюс» в 31 городе России
Справочная информация
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