Автокредит 9,75% годовых

Основные сведения Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 10 лет на момент заключения кредитного договора

Срок кредита до 3 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 1 500 000

максимальная стоимость автомобиля 3 млн рублей

Минимальный первоначальный взнос 50%

Cтавка по кредиту 9,75%

− 0,25 п. п. при подаче заявки на сайте банка с использованием сервиса «заявка on-line»; + 0,5 п. п. без подтверждения дохода; + 3 п. п. до момента оформления залога

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая процентная ставка; не требуется страхование КАСКО; личное страхование не влияет на ставку Минусы первоначальный взнос от 50%; требуется постоянная регистрация на территории присутствия банка; повышенная ставка до момента оформления залога Особые ограничения ставка ниже на 0,25 п. п. при подаче заявки на сайте банка с использованием сервиса «заявка on-line»; ставка выше на 3 п. п. до момента оформления залога; ставка выше на 0,5 п. п. без подтверждения дохода

Дата актуализации 31.01.2019 15:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит 9,75% годовых» в 80 городах России

Справочная информация ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест» Адрес 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны (863) 200-00-00

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