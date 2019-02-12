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ВТБ, автокредит

АвтоЛайт (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    16,8%
    — 1,5 п. п. при наличии личного страхования при первоначальном взносе до 40%; — 2 при наличии личного страхования при первоначальном взносе от 40%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на дату погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • не требуется подтверждение дохода;
    • возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
    • возможность оформления автомобиля на поручителя;
    • возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
    • досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий;
    • не требуется страхование КАСКО
    Минусы
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 1,5-2 п. п. при наличии личного страхования в зависимости от первоначального взноса
  • Дата актуализации
    12.02.2019 11:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «АвтоЛайт (без КАСКО)» в 409 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
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