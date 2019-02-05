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Примсоцбанк, автокредит

Кредит без первоначального взноса

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 12 лет на момент окончания кредитного договора
  • Срок кредита
    2 года—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 400 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    17,3%
    — 4 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    22 года—68 лет
    на момент окончания кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок кредитования;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • отсутствует требование по страхованию КАСКО
    Минусы
    • требуется фактическое проживание и место работы в регионе выдачи кредита
    Особые ограничения
    • сумма кредита для оплаты страховой премии (по договору страхования КАСКО и/ или страхования жизни и здоровья) не должна превышать 20 (двадцать) % от суммы выдаваемого кредита;
    • ставка ниже на 4 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    05.02.2019 17:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Кредит без первоначального взноса» в 26 городах России

Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
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