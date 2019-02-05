Кредит без первоначального взноса

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 12 лет на момент окончания кредитного договора

Срок кредита 2 года—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 400 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 17,3%

— 4 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 22 года—68 лет

на момент окончания кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; отсутствует требование по страхованию КАСКО Минусы требуется фактическое проживание и место работы в регионе выдачи кредита Особые ограничения сумма кредита для оплаты страховой премии (по договору страхования КАСКО и/ или страхования жизни и здоровья) не должна превышать 20 (двадцать) % от суммы выдаваемого кредита; ставка ниже на 4 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 05.02.2019 17:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Кредит без первоначального взноса» в 26 городах России

Справочная информация ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» Адрес 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-42-02 — единая справочная служба (423) 242-42-42

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