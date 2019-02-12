Автостандарт

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 150 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,9%

— 2 п. п. при наличии личного страхования при первоначальном взносе до 40%; — 3 при наличии личного страхования при первоначальном взносе от 40%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя); возможность оформления автомобиля на поручителя; возможность предоставления индивидуальным предпринимателям; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 2-3 п. п. при наличии личного страхования в зависимости от первоначального взноса

Дата актуализации 12.02.2019 10:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автостандарт» в 409 городах России

Справочная информация ПАО «Банк ВТБ» Адрес 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 ОГРН 1027739609391 Сайт www.vtb.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 216 Банкоматы 847 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-24-24 — частным клиентам 8 800 200-77-99 — юридическим лицам

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