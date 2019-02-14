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Актив Банк, автокредит

Авто

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    13,5—14,5%
    зависит от срока кредита; — 1,5 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения договора залога; — 1 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения/предоставления в банк полиса КАСКО и квитанции об оплате страховой премии
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    на момент окончания кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Срок рассмотрения заявки не более трех рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов, необходимых для оформления кредита.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • невысокая процентная ставка
    • не требуется страхование КАСКО;
    • отсутствие комиссий;
    • личное страхование не влияет на величину процентной ставки
    Минусы
    • требуется наличие созаемщика и/или поручителя
    Особые ограничения
    • кредит предоставляется клиентам, зарегистрированным и постоянно проживающим в Республике Мордовия, Пензенской, Ульяновской области, г. Москва и Московской области;
    • ставка ниже на 1,5 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения договора залога;
    • ставка ниже на 1 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения/предоставления в банк полиса КАСКО и квитанции об оплате страховой премии
  • Дата актуализации
    14.02.2019 12:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Авто» в 12 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
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Телефоны
(8342) 47-52-70

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