Авто
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
13,5—14,5%
зависит от срока кредита; — 1,5 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения договора залога; — 1 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения/предоставления в банк полиса КАСКО и квитанции об оплате страховой премии
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
на момент окончания кредитного договора
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Срок рассмотрения заявки не более трех рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов, необходимых для оформления кредита.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- невысокая процентная ставка
- не требуется страхование КАСКО;
- отсутствие комиссий;
- личное страхование не влияет на величину процентной ставки
Особые ограничения
- требуется наличие созаемщика и/или поручителя
- кредит предоставляется клиентам, зарегистрированным и постоянно проживающим в Республике Мордовия, Пензенской, Ульяновской области, г. Москва и Московской области;
- ставка ниже на 1,5 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения договора залога;
- ставка ниже на 1 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения/предоставления в банк полиса КАСКО и квитанции об оплате страховой премии
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Дата актуализации
14.02.2019 12:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Авто» в 12 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
в вашем городе
Саранск
(8342) 47-52-70