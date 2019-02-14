Авто

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 13,5—14,5%

зависит от срока кредита; — 1,5 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения договора залога; — 1 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения/предоставления в банк полиса КАСКО и квитанции об оплате страховой премии

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент окончания кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Срок рассмотрения заявки не более трех рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов, необходимых для оформления кредита.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы невысокая процентная ставка не требуется страхование КАСКО; отсутствие комиссий; личное страхование не влияет на величину процентной ставки Минусы требуется наличие созаемщика и/или поручителя Особые ограничения кредит предоставляется клиентам, зарегистрированным и постоянно проживающим в Республике Мордовия, Пензенской, Ульяновской области, г. Москва и Московской области; ставка ниже на 1,5 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения договора залога; ставка ниже на 1 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой заключения/предоставления в банк полиса КАСКО и квитанции об оплате страховой премии

Дата актуализации 14.02.2019 12:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Авто» в 12 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк» Адрес 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52 Отделения и банкоматы в вашем городе Саранск Отделения 9 Банкоматы 15 посмотреть на карте Телефоны (8342) 47-52-70

327