Hyundai с остаточным платежом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Hyundai

Срок кредита 2 года—3 года

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,3—16,8%

зависит от первоначального взноса и срока кредита, а также модели ТС; — 3 п. п. при наличии личного страхования; — 2—3 п. п. при наличии страхования GAP; + 1 п. п. без подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Программа распространяется на автомобили Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Grand Santa Fe, Hyundai Sonata. Кредит выдается с остаточным платежом равным 20—50% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные аннуитетные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; рефинансирование остаточного платежа.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; рассмотрение заявки - от 30 минут Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 2 п. п. при наличии страхования GAP; ставка выше на 1 п. п. без подтверждения дохода

Дата актуализации 06.02.2019 17:56 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Hyundai с остаточным платежом» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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