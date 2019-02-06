Hyundai с остаточным платежом
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
Hyundai
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Срок кредита
2 года—3 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 50 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
14,3—16,8%
зависит от первоначального взноса и срока кредита, а также модели ТС; — 3 п. п. при наличии личного страхования; — 2—3 п. п. при наличии страхования GAP; + 1 п. п. без подтверждения дохода
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Программа распространяется на автомобили Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Grand Santa Fe, Hyundai Sonata. Кредит выдается с остаточным платежом равным 20—50% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные аннуитетные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; рефинансирование остаточного платежа.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- рассмотрение заявки - от 30 минут
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие вклада;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии страхования GAP;
- ставка выше на 1 п. п. без подтверждения дохода
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Дата актуализации
06.02.2019 17:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Hyundai с остаточным платежом» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11