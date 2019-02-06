Jaguar Land Rover (подержанные)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Марка, модель Jaguar Land Rover

Возраст транспортного средства на момент оформления кредита не должен превышать 5 лет

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 8 500 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,5%

— 4—5,5 п. п. при наличии страхования GAP

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; рассмотрение заявки от 30 минут Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада; повышенная ставка без страхования GAP Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 4 млн. руб. и первоначальном взносе от 30%; ставка ниже на 4—5,5 п. п. при наличии страхования GAP

Дата актуализации 06.02.2019 17:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Jaguar Land Rover (подержанные)» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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