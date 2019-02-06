Jaguar Land Rover

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Jaguar Land Rover

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 8 500 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 3,9—11,5%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; рассмотрение заявки от 30 минут; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 4 млн. руб. и первоначальном взносе от 30%; действует на автомобили Land Rover Discovery Sport, Land Rover Discovery, Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace, Jaguar XE, Jaguar F-Pace, Jaguar XJ, Jaguar XF

Дата актуализации 06.02.2019 17:56 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Jaguar Land Rover» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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