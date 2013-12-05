Авто возможность для работников бюджетной сферы

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 6 мес.—5 лет

шаг - 6 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 12,5—13%

зависит от срока кредита; + 3,5 п. п. при не выполнении обязательства об обеспечении страхования КАСКО в течение всего срока действия кредитного договора

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика от 21 года

до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Обязательное наличие 3-х контактных телефонных номеров — рабочего, домашнего и мобильного телефонов (в случае отсутствия домашнего телефона, обязательное предоставление мобильного или домашнего телефона родственника или коллеги по работе, который способен подтвердить личность и быть контактным лицом заемщика). Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения кредит действует для сотрудников бюджетной сферы (состав группы утверждается Приказом Банка); для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке; стоимость страхования и дополнительного оборудования возможно включить в сумму кредита при первоначальном взносе - от 25%; ставка выше на 3,5 п. п. при не выполнении обязательства об обеспечении страхования КАСКО в течение всего срока действия кредитного договора

Дата актуализации 06.02.2019 11:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Авто возможность для работников бюджетной сферы» в 49 городах России

Справочная информация АО «Акционерный Банк «Россия» Адрес 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А ОГРН 1027800000084 Сайт www.abr.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 10 Банкоматы 62 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-11-11 — единая справочная служба

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