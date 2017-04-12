На приобретение автомобиля (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства возраст подержанного автомобиля не более 6 лет на момент выдачи кредита

Срок кредита 1 год—5 лет

шаг - 2 года

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

не более 80% от стоимости приобретаемого автомобиля; стоимость подержанного автомобиля — не менее 400 тыс. руб.

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 12—17,4%

зависит от срока кредита; − 0,5 п. п. при наличии поручительства физического лица (при сроке займа от трех лет); − 0,5 п. п. при сумме кредита от 400 тыс руб; − 3 п. п. при отсутствии просрочек в течение последних 6 месяцев по действующему кредиту в любом банке (при оформлении кредита на 5 лет)

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; страхование КАСКО не требуется Минусы требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения при сумме кредита до 1 млн рублей подтверждение дохода не требуется; стоимость подержанного автомобиля - не менее 400 тыс. рублей ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии поручительства физического лица (при сроке займа от трех лет); ставка ниже на 0,5 п. п. при сумме кредита от 400 тыс руб; ставка ниже на 3 п. п. при отсутствии просрочек в течение последних 6 месяцев по действующему кредиту в любом банке (при оформлении кредита на 5 лет)

Дата актуализации 06.02.2019 11:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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