Вход
Саровбизнесбанк, автокредит

На приобретение автомобиля (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    возраст подержанного автомобиля не более 6 лет на момент выдачи кредита
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
    шаг - 2 года
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 50 000
    не более 80% от стоимости приобретаемого автомобиля; стоимость подержанного автомобиля — не менее 400 тыс. руб.
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    12—17,4%
    зависит от срока кредита; − 0,5 п. п. при наличии поручительства физического лица (при сроке займа от трех лет); − 0,5 п. п. при сумме кредита от 400 тыс руб; − 3 п. п. при отсутствии просрочек в течение последних 6 месяцев по действующему кредиту в любом банке (при оформлении кредита на 5 лет)
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • страхование КАСКО не требуется
    Минусы
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • при сумме кредита до 1 млн рублей подтверждение дохода не требуется;
    • стоимость подержанного автомобиля - не менее 400 тыс. рублей
    • ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии поручительства физического лица (при сроке займа от трех лет);
    • ставка ниже на 0,5 п. п. при сумме кредита от 400 тыс руб;
    • ставка ниже на 3 п. п. при отсутствии просрочек в течение последних 6 месяцев по действующему кредиту в любом банке (при оформлении кредита на 5 лет)
  • Дата актуализации
    06.02.2019 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автомобиля (без КАСКО)» в 23 городах России

Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(831) 430-38-28

Вернуться на страницу поиска автокредитов 241