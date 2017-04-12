На приобретение автомобиля (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
возраст подержанного автомобиля не более 6 лет на момент выдачи кредита
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Срок кредита
1 год—5 лет
шаг - 2 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 50 000
не более 80% от стоимости приобретаемого автомобиля; стоимость подержанного автомобиля — не менее 400 тыс. руб.
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
12—17,4%
зависит от срока кредита; − 0,5 п. п. при наличии поручительства физического лица (при сроке займа от трех лет); − 0,5 п. п. при сумме кредита от 400 тыс руб; − 3 п. п. при отсутствии просрочек в течение последних 6 месяцев по действующему кредиту в любом банке (при оформлении кредита на 5 лет)
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- страхование КАСКО не требуется
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- при сумме кредита до 1 млн рублей подтверждение дохода не требуется;
- стоимость подержанного автомобиля - не менее 400 тыс. рублей
- ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии поручительства физического лица (при сроке займа от трех лет);
- ставка ниже на 0,5 п. п. при сумме кредита от 400 тыс руб;
- ставка ниже на 3 п. п. при отсутствии просрочек в течение последних 6 месяцев по действующему кредиту в любом банке (при оформлении кредита на 5 лет)
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Дата актуализации
06.02.2019 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автомобиля (без КАСКО)» в 23 городах России
Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
в вашем городе
Москва
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