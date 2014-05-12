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Хлынов, автокредит

Авто-мечта-Лайт

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    3 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    12—14,5%
    + 6 п. п. при нарушении условия продления полиса КАСКО;+ 12 п. п. за просрочку платежа по кредиту; — 2 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой предоставления в банк оригинала ПТС после постановки на учет в ГИБДД автомобиля в срок не позднее 45 календарных дней с момента выдачи кредита и заключения договора залога
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    20 лет—70 лет
    на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • возможность приобретения автомобиля у частного лица
    Минусы
    • крупная надбавка к ставке за просрочку платежа по кредиту
    Особые ограничения
    • при подаче заявки в офисе банка страхование КАСКО не требуется, при подаче заявки через автосалон страхование КАСКО обязательно;
    • за просрочку платежа по кредиту устанавливается процентная ставка, повышенная на 12 п. п.;
    • ставка выше на 2 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой предоставления в банк оригинала ПТС после постановки на учет в ГИБДД автомобиля в срок не позднее 45 календарных дней с момента выдачи
    кредита и заключения договора залога;
    • кредит выдается заемщикам с постоянной или временной регистрацией на территории Кировской области или Республики Марий Эл
  • Дата актуализации
    06.02.2019 11:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Авто-мечта-Лайт» в 14 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
Адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
ОГРН
1024300000042
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
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Телефоны
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