Авто-мечта-Лайт

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Срок кредита 3 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—500 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 12—14,5%

+ 6 п. п. при нарушении условия продления полиса КАСКО;+ 12 п. п. за просрочку платежа по кредиту; — 2 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой предоставления в банк оригинала ПТС после постановки на учет в ГИБДД автомобиля в срок не позднее 45 календарных дней с момента выдачи кредита и заключения договора залога

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 20 лет—70 лет

на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; личное страхование не влияет на ставку; возможность приобретения автомобиля у частного лица Минусы крупная надбавка к ставке за просрочку платежа по кредиту Особые ограничения при подаче заявки в офисе банка страхование КАСКО не требуется, при подаче заявки через автосалон страхование КАСКО обязательно; за просрочку платежа по кредиту устанавливается процентная ставка, повышенная на 12 п. п.; ставка выше на 2 п. п. с первого числа месяца, следующего за датой предоставления в банк оригинала ПТС после постановки на учет в ГИБДД автомобиля в срок не позднее 45 календарных дней с момента выдачи кредита и заключения договора залога; кредит выдается заемщикам с постоянной или временной регистрацией на территории Кировской области или Республики Марий Эл кредита и заключения договора залога;

Дата актуализации 06.02.2019 11:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация АО «Коммерческий банк «Хлынов» Адрес 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40 ОГРН 1024300000042 Отделения и банкоматы в вашем городе Киров Отделения 21 Банкоматы 50 посмотреть на карте Телефоны 8 800 250-27-77 — звонок по России бесплатный

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