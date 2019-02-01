Поехали
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
11,75—12%
— 0,25 п. п. при подтверждении дохода через портал госуслуг
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
1,5% от суммы (мин. — 50 руб., макс. — 1500 руб.) за перевод денежных средств в автосалон
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- косвенное подтверждение доходов
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитетными или дифференцированными платежами.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- невысокая процентная ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита при условии, что она составляет не более 10% от стоимости автомобиля;
- кредит выдается Индивидуальным предпринимателям
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- комиссия за перевод денежных средств в автосалон - 1,5% от суммы (мин. - 50 руб., макс. - 1500 руб.);
- требуется постоянная регистрация в г. Рязань, Рязанская область, г. Москва, Московская область;
- ставка ниже на 0,25 п. п. при подтверждении дохода через портал госуслуг
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Дата актуализации
01.02.2019 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Поехали» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
в вашем городе
Москва
8 800 100-64-44
— единая справочная служба