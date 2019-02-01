Поехали (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,75—15%

— 0,25 п. п. при подтверждении дохода через портал госуслуг

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 1,5% от суммы (мин. — 50 руб., макс. — 1500 руб.) за перевод денежных средств в автосалон

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ косвенное подтверждение доходов справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитетными или дифференцированными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; невысокая процентная ставка; альтернативные способы подтверждения дохода; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита при условии, что она составляет не более 10% от стоимости автомобиля; кредит выдается Индивидуальным предпринимателям Минусы требуется страхование КАСКО; взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; комиссия за перевод денежных средств в автосалон - 1,5% от суммы (мин. - 50 руб., макс. - 1500 руб.); требуется постоянная регистрация в г. Рязань, Рязанская область, г. Москва, Московская область; ставка ниже на 0,25 п. п. при подтверждении дохода через портал госуслуг

Дата актуализации 01.02.2019 14:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Поехали (без КАСКО)» в 2 городах России

Справочная информация ООО «Живаго Банк» Адрес 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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