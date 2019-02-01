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Живаго Банк, автокредит

Новый хозяин

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    не старше 10 лет на момент окончания срока кредита для отечественных тс;не старше 15 лет на момент окончания срока кредита для иностранных тс
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    12,75—13%
    — 0,25 п. п. при подтверждении дохода через портал госуслуг
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    1,5% от суммы (мин. — 50 руб., макс. — 1500 руб.) за перевод денежных средств в автосалон
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • косвенное подтверждение доходов
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — аннуитетными или дифференцированными платежами.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • невысокая процентная ставка;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита при условии, что она составляет не более 10% от стоимости автомобиля;
    • кредит выдается Индивидуальным предпринимателям
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • комиссия за перевод денежных средств в автосалон - 1,5% от суммы (мин. - 50 руб., макс. - 1500 руб.);
    • требуется постоянная регистрация в г. Рязань, Рязанская область, г. Москва, Московская область;
    • ставка ниже на 0,25 п. п. при подтверждении дохода через портал госуслуг
  • Дата актуализации
    01.02.2019 14:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый хозяин» в 2 городах России

Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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