Новый хозяин (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства не старше 10 лет на момент окончания срока кредита для отечественных тс;не старше 15 лет на момент окончания срока кредита для иностранных тс

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 15,75—16%

— 0,25 п. п. при подтверждении дохода через портал госуслуг

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 1,5% от суммы (мин. — 50 руб., макс. — 1500 руб.) за перевод денежных средств в автосалон

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ косвенное подтверждение доходов справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитетными или дифференцированными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; невысокая процентная ставка; альтернативные способы подтверждения дохода; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита при условии, что она составляет не более 10% от стоимости автомобиля; кредит выдается Индивидуальным предпринимателям Минусы требуется страхование КАСКО; взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; комиссия за перевод денежных средств в автосалон - 1,5% от суммы (мин. - 50 руб., макс. - 1500 руб.); требуется постоянная регистрация в г. Рязань, Рязанская область, г. Москва, Московская область; ставка ниже на 0,25 п. п. при подтверждении дохода через портал госуслуг

Дата актуализации 01.02.2019 14:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Новый хозяин (без КАСКО)» в 2 городах России

Справочная информация ООО «Живаго Банк» Адрес 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-64-44 — единая справочная служба

202