Классический на подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства не старше 10 лет на дату погашения кредита

Срок кредита 1 год—7 лет

шаг - 6 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 80% от стоимости автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 15,5—16,5%

зависит от срока кредита и первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Погашение — аннуитетными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность включить в сумму кредита стоимость страхования и доп. оборудования; предоставляется ИП; личное страхование не влияет на ставку длительный срок кредитования Минусы требуется страхование КАСКО; для работающих по найму/ пенсионеров рассмотрение заявки - до 4 рабочих дней; для ИП и собственников бизнеса - до 14 рабочих дней Особые ограничения для мужчин в возрасте до 28 лет требуется военный билет или документ об отсрочке; для ИП и собственников бизнеса первоначальный взнос от 30%

Дата актуализации 11.02.2019 11:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Классический на подержанный автомобиль» в 31 городе России

Справочная информация АО «Генбанк» Адрес 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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