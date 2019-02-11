Классический на подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства не старше 10 лет на дату погашения кредита

Срок кредита 1 год—7 лет

шаг - 6 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 80% от стоимости автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 17,5—18,5%

зависит от срока кредита и первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Погашение — аннуитетными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность включить в сумму кредита стоимость страхования и доп. оборудования; предоставляется ИП; личное страхование не влияет на ставку; страхование КАСКО не требуется длительный срок кредитования Минусы для работающих по найму/ пенсионеров рассмотрение заявки - до 4 рабочих дней; для ИП и собственников бизнеса - до 14 рабочих дней Особые ограничения для мужчин в возрасте до 28 лет требуется военный билет или документ об отсрочке; для ИП первоначальный взнос от 30%; стаж вождения лиц, допущенных к управлению автомобилем, должен превышать 5 лет

Дата актуализации 11.02.2019 11:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Классический на подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 31 городе России

Справочная информация АО «Генбанк» Адрес 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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