Skoda Credit Express от 2,5 млн

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Skoda

Экспресс-кредит да

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 120 000—6 500 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 11,9—13,9%

зависит от первоначального взноса; − 3 п. п. при наличии личного страхования;− 3 п. п. при наличии страхования GAP

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Возможна выдача кредита на автомобиль с «отложенным платежом» равным 20—40% от стоимости автомобиля под 12.9%-14.9% годовых, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца.Снизить процентную ставку на 3 п. п. возможно за счет оформления полиса личного страхования.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; рассмотрение заявки от 30 минут Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада; повышенная ставка при отсутствии личного страхования и страхования GAP Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 3 п. п. при наличии страхования GAP

Дата актуализации 06.02.2019 18:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Skoda Credit Express от 2,5 млн» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

571