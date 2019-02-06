Skoda Credit Express от 2,5 млн
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
Skoda
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
2 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
120 000—6 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
11,9—13,9%
зависит от первоначального взноса; − 3 п. п. при наличии личного страхования;− 3 п. п. при наличии страхования GAP
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Возможна выдача кредита на автомобиль с «отложенным платежом» равным 20—40% от стоимости автомобиля под 12.9%-14.9% годовых, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца.Снизить процентную ставку на 3 п. п. возможно за счет оформления полиса личного страхования.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- рассмотрение заявки от 30 минут
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие вклада;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования и страхования GAP
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии страхования GAP
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Дата актуализации
06.02.2019 18:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Skoda Credit Express от 2,5 млн» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11