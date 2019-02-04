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Курскпромбанк, автокредит

Автокредит-Бонус на подержанный автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    не более 7 лет для отечественных, не более 10 лет для иностранных
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 2 000 000
    но не более 80% стоимости автомобиля
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    12,5—13,5%
    + 3 п. п. при досрочном расторжении заёмщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Кредит предоставляется на покупку нового автомобиля у юридического лица, индивидуального предпринимателя и подержанного транспортного средства у физического лица. В отделениях банка в г. Орле, г. Воронеже и г. Белгороде действуют пониженные процентные ставки на 0,3 процентных пункта.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • подтверждение дохода не требуется;
    • рассмотрение заявки до 2 часов;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • страхование КАСКО оформляется по желанию заемщика;
    • возможность включить в сумму кредита стоимость страховых премий
    Минусы
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • возможно оформить автомобиль в собственность третьего лица, при этом обязательно его привлечение в качестве созаемщика;
    • заемщик обязан заключить один из договоров страхования по своему усмотрению: страхование КАСКО автомобиля в соответствии с условиями, установленными банком / страхование жизни и здоровья/ страхование КАСКО и страхование жизни и здоровья;
    • ставка выше на 3 п. п. при досрочном расторжении заёмщиком договора страхования от несчастных случаев и болезней
  • Дата актуализации
    04.02.2019 14:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит-Бонус на подержанный автомобиль» в 12 городах России

Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
ОГРН
1024600001458
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4712) 70-37-03

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