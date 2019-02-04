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Банк Оранжевый, автокредит

Настоящий автолюбитель

Основные сведения
  • Продавец
    частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    при остаточном платеже: не более 10-ти лет на момент окончания кредита для иностранных марок/иностранных марок российской сборки; при аннуитетном платеже: не более 15-ти лет на момент окончания кредита для иностранных марок/иностранных марок российской сборки; не более 7-ми лет на момент окончания кредита для отечественных/китайских марок
  • Возможность обратного выкупа
    да
  • Срок кредита
    1 год—6 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—2 800 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    16,9—25%
    зависит от срока кредита и величины первоначального взноса; + 15 п. п. до даты первого ежемесячного платежа
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
    на момент окончания срока кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение с остаточным платежом: ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж, состоящий из начисленных процентов и оставшейся до погашения части основного долга, равной от 35% до 85% от стоимости приобретаемого автомобиля в зависимости от размера первоначального взноса. Заемщик может выбрать для погашения кредита: аннуитентные платежи или остаточный платеж.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • первоначальный взнос - от 0%;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможно приобретение ТС у частного лица;
    • возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита;
    • страхование КАСКО оформляется по желанию клиента;
    • личное страхование оформляется по желанию клиента
    Минусы
    • высокая ставка
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или поручительство;
    • ставка выше на 15 п. п. до даты первого ежемесячного платежа
  • Дата актуализации
    04.02.2019 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Настоящий автолюбитель» в 2 городах России

Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
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Телефоны
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