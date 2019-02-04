Настоящий автолюбитель

Основные сведения Продавец частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства при остаточном платеже: не более 10-ти лет на момент окончания кредита для иностранных марок/иностранных марок российской сборки; при аннуитетном платеже: не более 15-ти лет на момент окончания кредита для иностранных марок/иностранных марок российской сборки; не более 7-ми лет на момент окончания кредита для отечественных/китайских марок

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 1 год—6 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—2 800 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 16,9—25%

зависит от срока кредита и величины первоначального взноса; + 15 п. п. до даты первого ежемесячного платежа

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение с остаточным платежом: ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж, состоящий из начисленных процентов и оставшейся до погашения части основного долга, равной от 35% до 85% от стоимости приобретаемого автомобиля в зависимости от размера первоначального взноса. Заемщик может выбрать для погашения кредита: аннуитентные платежи или остаточный платеж.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы первоначальный взнос - от 0%; альтернативные способы подтверждения дохода; возможно приобретение ТС у частного лица; возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита; страхование КАСКО оформляется по желанию клиента; личное страхование оформляется по желанию клиента Минусы высокая ставка Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или поручительство; ставка выше на 15 п. п. до даты первого ежемесячного платежа

Дата актуализации 04.02.2019 14:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Настоящий автолюбитель» в 2 городах России

Справочная информация ООО «Банк «Оранжевый» Адрес 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 500-80-88 — единая справочная служба

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