Настоящий автолюбитель
Основные сведения
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Продавец
частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
при остаточном платеже: не более 10-ти лет на момент окончания кредита для иностранных марок/иностранных марок российской сборки; при аннуитетном платеже: не более 15-ти лет на момент окончания кредита для иностранных марок/иностранных марок российской сборки; не более 7-ми лет на момент окончания кредита для отечественных/китайских марок
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Возможность обратного выкупа
да
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Срок кредита
1 год—6 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—2 800 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
16,9—25%
зависит от срока кредита и величины первоначального взноса; + 15 п. п. до даты первого ежемесячного платежа
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент окончания срока кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение с остаточным платежом: ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж, состоящий из начисленных процентов и оставшейся до погашения части основного долга, равной от 35% до 85% от стоимости приобретаемого автомобиля в зависимости от размера первоначального взноса. Заемщик может выбрать для погашения кредита: аннуитентные платежи или остаточный платеж.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- первоначальный взнос - от 0%;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно приобретение ТС у частного лица;
- возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита;
- страхование КАСКО оформляется по желанию клиента;
- личное страхование оформляется по желанию клиента
Особые ограничения
- высокая ставка
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или поручительство;
- ставка выше на 15 п. п. до даты первого ежемесячного платежа
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Дата актуализации
04.02.2019 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Настоящий автолюбитель» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
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