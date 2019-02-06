Jaguar Land Rover Restart
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
- Jaguar
- Land Rover
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Возраст транспортного средства
2017-2018 г выпуска
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Возможность обратного выкупа
да
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Срок кредита
2 года—3 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 8 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
7,5—10,5%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Программа распространяется на кредитование автомобилей Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar F-Pace, Jaguar E-Pace
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- рассмотрение заявки от 30 минут;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие вклада
- подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 4 млн. руб. и первоначальном взносе от 30%
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Дата актуализации
06.02.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Jaguar Land Rover Restart» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11