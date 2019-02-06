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Русфинанс Банк, автокредит

Jaguar Land Rover Restart

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    • Jaguar
    • Land Rover
  • Возраст транспортного средства
    2017-2018 г выпуска
  • Возможность обратного выкупа
    да
  • Срок кредита
    2 года—3 года
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 8 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    7,5—10,5%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Программа распространяется на кредитование автомобилей Jaguar XE, Jaguar XF, Jaguar F-Pace, Jaguar E-Pace
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
    • рассмотрение заявки от 30 минут;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется заявление на открытие вклада
    Особые ограничения
    • подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 4 млн. руб. и первоначальном взносе от 30%
  • Дата актуализации
    06.02.2019 17:57
Оформить кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Jaguar Land Rover Restart» в 121 городе России

Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
Адрес
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 276-44-11

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