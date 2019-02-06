ГАЗ (с отложенным платежом)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства отечественный новый

Марка, модель ГАЗ

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—6 500 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 15,5—16,5%

— 2 п. п. при наличии личного страхования; — 2 п. п. при наличии страхования GAP

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Максимальная разрешенная масса автомобиля — 5 тонн. Для автомобилей ГАЗ «Валдай» допускается максимальная разрешенная масса не более 7,5 тонн.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; рассмотрение заявки от 30 минут Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада; первоначальный взнос от 30% Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн руб.; ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 2 п. п. при наличии страхования GAP; размер остаточного платежа варьируется от 20% до 35% от стоимости автомобиля; варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; автоматическая пролонгация кредита

Дата актуализации 06.02.2019 18:04 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «ГАЗ (с отложенным платежом)» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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