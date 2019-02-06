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Союз, автокредит

Новый автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—5 000 000
    не более 100% от стоимости ТС
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    11—17%
    определяется индивидуально
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—66 лет
    от 21 лет на момент предоставления кредита, до 66 лет на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • длительный срок кредитования;
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • срок рассмотрения заявки до 4-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
    • заемщик должен заключить (в случае, если заемщиком выбран соответствующий вид страхования): договор страхования ТС / договор страхования «Дополнительная гарантия» / договор GAP страхования / договор иного вида страхования;
    • при сумме кредита свыше 1,5 млн рублей требуется подтверждение дохода и трудовой деятельности;
    • кредит не выдается на покупку бортовых/грузовых ТС марок: ГАЗ, Isuzu и модели Hyundai Porter, Ford Transit, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter, а также фургонов и шасси
  • Дата актуализации
    06.02.2019 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль» в 21 городе России

Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55

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