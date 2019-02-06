Новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—5 000 000

не более 100% от стоимости ТС

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 11—17%

определяется индивидуально

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—66 лет

от 21 лет на момент предоставления кредита, до 66 лет на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы срок рассмотрения заявки до 4-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке; заемщик должен заключить (в случае, если заемщиком выбран соответствующий вид страхования): договор страхования ТС / договор страхования «Дополнительная гарантия» / договор GAP страхования / договор иного вида страхования; при сумме кредита свыше 1,5 млн рублей требуется подтверждение дохода и трудовой деятельности; кредит не выдается на покупку бортовых/грузовых ТС марок: ГАЗ, Isuzu и модели Hyundai Porter, Ford Transit, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter, а также фургонов и шасси

Дата актуализации 06.02.2019 11:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Новый автомобиль» в 21 городе России

Справочная информация АО «Банк «Союз» Адрес 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 9 Банкоматы 38 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-33-22 — единая справочная служба (495) 729-55-55

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