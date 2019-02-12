Кредит с остаточным платежом ГАЗ
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
отечественный новый
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Марка, модель
ГАЗ
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Возможность обратного выкупа
да
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Срок кредита
1 год—3 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
150 000—1 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
15,5%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
В рамках продукта заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; рефинансирование остаточного платежа. Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется подтверждение дохода;
- возможность учета совокупного дохода семьи (супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
- возможность оформления автомобиля на поручителя;
- возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
- стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
- досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- максимальный размер остаточного платежа до 45% от стоимости автомобиля
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Дата актуализации
12.02.2019 13:10