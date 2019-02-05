Рефинансирование

Основные сведения Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Срок кредита 1 год—6 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—5 000 000

без КАСКО сумма — до 2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 12,9%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 22 года—70 лет

на момент окончания кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Требования к рефинансируемому кредиту:

1. Получен в рублях.

2. Получен на приобретение автомобиля, оплату страховых премий и дополнительных услуг.

3. С даты открытия кредита прошло не менее 6 месяцев.

4. Изменений условий кредитного договора за время пользования кредитом не проводилось.

5. Отсутствуют просроченные платежи по кредиту за последние 6 месяцев.

6. До погашения кредита остаётся не менее 3-х месяцев.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; низкая ставка; страхование КАСКО оформляется по желанию клиента; отказ от личного страхования не влияет на размер процентной ставки Особые ограничения на рефинансирование автокредита в стороннем банке (с последующим залогом автомобиля); при сумме кредита до 300 тыс. рублей подтверждение дохода не требуется

Дата актуализации 05.02.2019 17:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Рефинансирование» в 26 городах России

Справочная информация ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» Адрес 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-42-02 — единая справочная служба (423) 242-42-42

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