Рефинансирование
Основные сведения
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Срок кредита
1 год—6 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—5 000 000
без КАСКО сумма — до 2 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
12,9%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
22 года—70 лет
на момент окончания кредитного договора
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
Требования к рефинансируемому кредиту:
1. Получен в рублях.
2. Получен на приобретение автомобиля, оплату страховых премий и дополнительных услуг.
3. С даты открытия кредита прошло не менее 6 месяцев.
4. Изменений условий кредитного договора за время пользования кредитом не проводилось.
5. Отсутствуют просроченные платежи по кредиту за последние 6 месяцев.
6. До погашения кредита остаётся не менее 3-х месяцев.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- длительный срок кредитования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- низкая ставка;
- страхование КАСКО оформляется по желанию клиента;
- отказ от личного страхования не влияет на размер процентной ставки
- на рефинансирование автокредита в стороннем банке (с последующим залогом автомобиля);
- при сумме кредита до 300 тыс. рублей подтверждение дохода не требуется
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Дата актуализации
05.02.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Рефинансирование» в 26 городах России
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
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