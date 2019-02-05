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Примсоцбанк, автокредит

Рефинансирование

Основные сведения
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    1 год—6 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—5 000 000
    без КАСКО сумма — до 2 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    12,9%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    22 года—70 лет
    на момент окончания кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
    Требования к рефинансируемому кредиту:
    1. Получен в рублях.
    2. Получен на приобретение автомобиля, оплату страховых премий и дополнительных услуг.
    3. С даты открытия кредита прошло не менее 6 месяцев.
    4. Изменений условий кредитного договора за время пользования кредитом не проводилось.
    5. Отсутствуют просроченные платежи по кредиту за последние 6 месяцев.
    6. До погашения кредита остаётся не менее 3-х месяцев.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок кредитования;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • низкая ставка;
    • страхование КАСКО оформляется по желанию клиента;
    • отказ от личного страхования не влияет на размер процентной ставки
    Особые ограничения
    • на рефинансирование автокредита в стороннем банке (с последующим залогом автомобиля);
    • при сумме кредита до 300 тыс. рублей подтверждение дохода не требуется
  • Дата актуализации
    05.02.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Рефинансирование» в 26 городах России

Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
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